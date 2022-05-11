Kırıkkale'de uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı. - Son Dakika
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Kırıkkale'de uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı.

11.05.2022 14:25
Kırıkkale'de uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şahıs tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede, ekipler tarafından tarafından E.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada satışa hazır "metamfetamin" ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı. - Son Dakika


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