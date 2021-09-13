Narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda şüpheli Y.S'nin uyuşturucu madde sattığı tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Kırıkkale 'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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