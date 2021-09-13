Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar sürüyor.
Narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda şüpheli Y.S'nin uyuşturucu madde sattığı tespit edildi.
Gözaltına alınan Y.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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