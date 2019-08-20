Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonları
Son Dakika Güncel Haber

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonları

9 dakika önce

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonları, System.String[]
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen E.P'yi takibe alan ekipler, şüphelinin M.B'ye ait evde olduğunu belirledi.
Eve düzenlenen operasyonda zanlılar gözaltına alındı. Burada yapılan aramada, 12 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan kova ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.P. "uyuşturucu madde ticareti yapmak", M.B. ise "uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak ve yer temin etmek" suçlarından tutuklandı.
Kaza yapınca yakalandılar
Öte yandan, ekipler Yahşihan ilçesi Yenişehir Kavşağı'nda ihbar üzerine bir aracı takibe aldı.
"Dur" ikazına uymayarak kaçmaya başlayan otomobil, park halindeki iki araca çarpması sonucu durduruldu. Araçta bulunan M.C, E.Y ve D.O gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 255 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, nöbetçi mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar ve Didem Ürer'in operasyondan önce villadan kaçış görüntüleri ortaya çıktı
Kendine hamile süsü veren kadının üzerinden uyuşturucu çıktı Kendine hamile süsü veren kadının üzerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı İBB Başkanı İmamoğlu, Medya AŞ'de 50 çalışanın işine son verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 16:49:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]