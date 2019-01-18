Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

1 saat önce

KIRIKKALE'de polis tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, System.String[]
KIRIKKALE'de polis tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu kent merkezinde uyuşturucu sattığı belirlenen M.A.'yı gözaltı aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.

- Kırıkkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:54 Kaynak: DHA

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