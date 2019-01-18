Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
1 saat önce
KIRIKKALE'de polis tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
KIRIKKALE'de polis tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu kent merkezinde uyuşturucu sattığı belirlenen M.A.'yı gözaltı aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.
- Kırıkkale
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:54 Kaynak: DHA
MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022'de Ulaşıma Açılacak
Dansöz Didem'i Parçalayıp Ormana Gömen Cani Baba, Suçunu İtiraf Etti
Gri Lisetede Yer Alan Terörist Hakkari'de Yakalandı