Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

2 saat önce

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyon kapsamında uyuşturucu madde satan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama, System.String[]
Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyon kapsamında uyuşturucu madde satan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen E.G. isimli şüpheli hakkında ikamet ettiği adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan K.U., M.K., İ.Z., E.G. ve M.U.T. isimli şahıslardan 35 adet ecstasy ve 0,71 gr sentetik kannobinoid uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen 5 şahıs hakkında TCK 191 Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen E.G. ise Kırıkkale Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:23 Kaynak: İHA
Kırıkkale, Narkotik, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Camide futbol oynayan çocuklara sosyal medya tepki yağdı Damat cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Bu kızı sana yar etmeyeceğim Polisin öldüğü yasak aşk cinayetinde astsubaya 10 yıl hapis! Hırsızlıktan yakalanan kadının savunması şaşkına çevirdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 17:39:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]