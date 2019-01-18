Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan, "torbacı" olarak nitelendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu kent merkezinde uyuşturucu sattığı belirlenen M.A'yı gözaltı aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:25 Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel
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