Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale
'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan, "torbacı" olarak nitelendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu kent merkezinde uyuşturucu sattığı belirlenen M.A'yı gözaltı aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:25 Kaynak: AA
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