Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan, "torbacı" olarak nitelendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Evinde uyuşturucu madde kullandırdığı ve sattığı ihbarı üzerine D.D'nin kent merkezindeki evine operasyon düzenleyen ekipler, D.D. ve uyuşturucu madde kullandırdığı 3 kişiyi gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramada ise bir miktar sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılarak salıverildi. D.D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:24 Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osmanlı Dönemine Ait Kehanet Gökküresini 1 Milyon Dolara Satmaya Çalışılırken Yakalandılar Yasa Dışı Bahis Çetesinin Günlük Cirosu 400 Bin Lira

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 20 Bin Öğretmenin Ataması Yapılacak Dolar İçin Dikkat Çeken Tahmin: 5 TL'nin Altını Görebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 18:23:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]