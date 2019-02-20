Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.





İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan, "torbacı" olarak nitelendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.



Evinde uyuşturucu madde kullandırdığı ve sattığı ihbarı üzerine D.D'nin kent merkezindeki evine operasyon düzenleyen ekipler, D.D. ve uyuşturucu madde kullandırdığı 3 kişiyi gözaltına alındı.



İkamette yapılan aramada ise bir miktar sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılarak salıverildi. D.D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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