Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale
'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan, "torbacı" olarak nitelendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Selim Özer
Mahallesi'ndeki uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine B.M'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, B.M. ile ve evin çevresinde bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerinde ve çatıya gizlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılarak salıverildi. B.M. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:18 Kaynak: AA
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