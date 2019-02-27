Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı.
Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan, "torbacı" olarak nitelendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Bahçelievler Mahallesi'nde Ü.K'nin evine baskın yapan ekipler, bu kişi ile P.N. ve G.D'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerinde ve evde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:27 Kaynak: AA
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