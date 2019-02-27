Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan, "torbacı" olarak nitelendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.



Bahçelievler Mahallesi'nde Ü.K'nin evine baskın yapan ekipler, bu kişi ile P.N. ve G.D'yi gözaltına aldı.



Şüphelilerin üzerinde ve evde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

ABD'den Kargoyla Uyuşturucu Getirten Kimyager Gözaltına Alındı

İstanbul'daki Dhkp-C Operasyonundan Yeni Detaylar

Rüzgar Bebeğin Velayetinin Uyuşturucu Bağımlısı Anne ve Babaya Verilmesiyle İlgili Anneanne İlk Kez Konuştu

İki Üniversite Mezunu Berber, 25 Yıldır Yaşadığı Mahallede Muhtar Adayı Oldu