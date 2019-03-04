Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu
37 dakika önce
Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.
Kırıkkale
'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan, "torbacı" olarak nitelendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Selim Özer
Mahallesi'nde G.M'nin evine baskın yapan ekipler, şüphelinin üzerinde ve evde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:52 Kaynak: AA
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