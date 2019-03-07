Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenişehir Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu hap satan M.K'yi suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:51 Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel
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