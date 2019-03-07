Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.
Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenişehir Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu hap satan M.K'yi suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:51 Kaynak: AA
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