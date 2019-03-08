Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu

33 dakika önce

Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu hap satan A.E.G'yi suçüstü yakaladı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:45 Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cebindeki Uyuşturucuyu Hakimin Odasında Düşürünce Tutuklandı Hakimin Odasında Uyuşturucu Hap Düşüren Hükümlü Tutuklandı

Korkunç Rakamlar! Kız Çocuğuna Cinsel Şiddet, Yüzde 67 Arttı Eşeğin Sütünü de Sütünden Elde Ettiği Sabunları da Satıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 10:18:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]