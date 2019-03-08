Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu hap satan A.E.G'yi suçüstü yakaladı.





Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.

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