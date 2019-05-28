Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan, "torbacı" olarak nitelendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Yahşihan ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda A.O, M.B, B.B, A.Y, İ.G.D, E.N.T. ve D.D'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.O, M.B, B.B, A.Y. ve İ.G.D tutuklandı, E.N.T. ve D.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:42 Kaynak: AA
Kırıkkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siirt'te Turuncu Listede Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Harekatı'ndan yeni görüntüler yayınlandı Uyuşturucu Kullanan 5 Arkadaştan 2'si Hayatını Kaybetti, 3'ü Ağır Yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 19:26:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]