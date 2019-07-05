Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu
2 saat önce
Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.
Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:24 Kaynak: AA
'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu hap satan E.G'yi suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.
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