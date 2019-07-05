Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu hap satan E.G'yi suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:24 Kaynak: AA
Kırıkkale, Güncel
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