Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve temini yaptığı gerekçesiyle şüpheli A.A'yı takibe aldı. Ekipler, yaklaşık 3 aylık fiziki ve teknik takip sonucu şüphelinin Yuva Mahallesi'ndeki ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler, yaptıkları aramalarda 250 gram kubar esrar, saksılara dikili 204 kök Hint keneviri, 552 tütün sarılı makaron, 30 kilogram kaçak tütün, 50 boş makaron ve 6 tütün basma makinesi ele geçirdi.

Operasyonda A.A. ile bir kişi daha gözaltına alındı.