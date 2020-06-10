Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 112 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Hacılar beldesinde yaşayan F.S'nin yasadışı Hint keneviri ektiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda şüphelinin evinde ve bahçesinde yaptığı aramada, bir kısmı yabani otların arasına saklanmış, bir kısmı da saksılara dikilmiş 112 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca ve 14 mermi ele geçirdi.

F.S. ekiplerce gözaltına alındı.