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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

11.01.2022 10:36
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiası ile gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiası ile gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen H.A.B., İ.İ. ve T.G. isimli şahıslar hakkında gözaltı kararı verildi.

Narkotik ekipleri tarafından, şahsılar ikametlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların 3'ü de tutuklandı. - KIRIKKALE

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırıkkale, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
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