Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonuna 3 Tutuklama
1 saat önce
Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve yer temin eden şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale
'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve yer temin eden şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve yer temin eden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Polis
ekipleri, olayla ilgili olarak Ü.K, P.N. ve G.D. isimli şüphelilerin evinde arama yaptı. Eve baskın düzenleyen narkotik polisi, 'KOVA' tabir edilen düzenekle uyuşturucu madde kullanırken Ü.K. ve P.N.'yi suçüstü yakaladı. Ayrıca ikamette yapılan aramada da bir miktar sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. P.N. ve G.D., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan, Ü.K. ise 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve yer temin etmek' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:43 Kaynak: İHA
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