Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen S.A, sentetik hap sattığı sırada yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 87 adet sentetik hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
- Kaynak: AA
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