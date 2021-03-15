Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Aramada, 13 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu içme aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ile 8 tabanca mermisi ele geçirildi.

Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu