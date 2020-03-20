Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen M.D. ve H.A. ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.A.G. ve A.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar eroin ile kullanımı kırmızı reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden M.A.G. ve A.Y. tutuklandı, M.D. ve H.A. salıverildi.