Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

09.11.2020 12:51
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sattığı belirlenen A.Ş.O. ve E.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 71 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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