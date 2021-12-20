Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmalar kapsamında 2 araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, A.A. ve M.T'nin kullandığı araçları Kırıkkale'de durdurarak arama yaptı.

Narkotik köpeği "Adam"ın da katıldığı aramalarda, aracın birisinin bagaj kapağının içine gizlenmiş 8 paket halinde 2 kilo 960 gram, diğer araçtaki sırt çantasında ise 3,50 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan ekipler, sokak çalışmaları sırasında durumundan şüphelenilen araç ve içerisinde bulunan S.Ö, M.B, D.B. ve B.A'nın kontrollerinde, S.Ö'ye ait 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 11 fişek buldu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.