Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler C.Ç, S.B. ve H.Ç'nin ikametlerinde arama yaptı, C.Ç'nin evinde 67 bin 400 lira ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.Ç. ve S.B, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan hakimlikçe tutuklandı, H.Ç. ise savcılıktan salıverildi.