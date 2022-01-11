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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

11.01.2022 13:14
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde uyuşturucu madde ticari yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu H.A.B, İ.İ. ve T.G'nin uyuşturucu madde sattığını ve uyuşturucu madde temini için aracılık ettiklerini belirledi.

Zanlılar, ikametlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kırıkkale, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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