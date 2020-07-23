Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, S.B, S.Y. ve F.C. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 gram esrar, kullanıma hazır 2 enjektör ele geçirildi. S.Y, H.S.Y, M.Ü, B.Ç, S.H, M.A, S.B, S.Y. ve F.C. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Kırıkkale 'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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