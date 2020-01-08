Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bir süredir polis ekiplerinin fiziki takibinde bulunan şüpheli B.P'nin evine düzenlenen operasyonda, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ile çatı katına gizlenmiş 550 gram esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:18 Kaynak: AA
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