Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bir süredir polis ekiplerinin takip ettiği şüpheli S.U, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Aynı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliye de "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.