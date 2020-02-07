Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bir süredir polis ekiplerinin fiziki takibinde bulunan şüpheli F.Ö'nün iş yerine ve ikametine düzenlenen operasyonda, kıyılmış tütün, 3 kilogram faturasız tütün, içime hazır 38 makaron, 13 gram esrar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Ekiplerin, bir süredir fiziki takibinde olan şüpheli T.P'nin Kaletepe Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramalarda ise bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede, mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esed rejimine ağır darbe! 3 bölge el değiştirdi
Pablo Escobar'ın kardeşinin ürettiği akıllı telefonun +18'lik tanıtım videosu çok konuşulacak Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile tanışma hikayesine gönderme yaptı: Bilmediğiniz çok şey var Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun, biletini erken saate aldırdığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 18:22:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]