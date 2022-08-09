Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

09.08.2022 10:29
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İ.A. ve M.B'nin uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

Ekipler, gözaltına aldıkları şüphelilerin araçlarında 249 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı Uyuşturucuyu Kayseri'ye getiremeden yakalandılar Uyuşturucuyu Kayseri'ye getiremeden yakalandılar Sakarya'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı Sakarya'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:52 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Mavi Vatan'a açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:44 GP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, "Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya hoş geldiniz" pankartı
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
13:43 ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı
13:40 Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı
13:37 Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 15:21:35. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş