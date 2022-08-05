Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

05.08.2022 17:00
Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada F.M'nin uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

Ekipler, gözaltına aldıkları şüphelinin evindeki aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan materyaller ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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