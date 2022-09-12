Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

12.09.2022 16:18
Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Gürler Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde bir aracı durdurdu.

Araçta bulanan A.Ö'nün üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, gözaltına aldıkları şüphelinin evinde yaptığı aramada da 22 gram uyuşturucu madde buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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