Araçta bulanan A.Ö'nün üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, gözaltına aldıkları şüphelinin evinde yaptığı aramada da 22 gram uyuşturucu madde buldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Gürler Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde bir aracı durdurdu.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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