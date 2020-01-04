Kırıkkale'de uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de uyuşturucu taciri tutuklandı

6 saat önce

Kırıkkale'de narkotik polisinin 2 aydır yaptığı takip sonrası gözaltına alınan uyuşturucu taciri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu taciri tutuklandı, System.String[]

Kırıkkale'de narkotik polisinin 2 aydır yaptığı takip sonrası gözaltına alınan uyuşturucu taciri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 aydır yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen E.Ş.'nin yaşadığı ikamete operasyon düzenlendi. Şahıs, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ş., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Uyuşturucu Ticareti, Kırıkkale, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 07:49 Kaynak: İHA
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