Kırıkkale'de uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de uyuşturucu taciri tutuklandı

03.03.2022 20:42
Kırıkkale'de uyuşturucu taciri tutuklandı

Kırıkkale'de otomobilinde üzerinde uyuşturucu madde bulunduran şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de otomobilinde üzerinde uyuşturucu madde bulunduran şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, M.D.'nin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

Trafik kontrol noktasında durdurulan M.D. üzerinde otomobilinde 644 adet sentetik ecza diye tabir edilen uyuşturucu madde ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.D., "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklandı. - KIRIKKALE

YORUMLAR
500
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda şüpheli tutuklandı Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda şüpheli tutuklandı Son dakika! Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı Son dakika! Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kırıkkale, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
20:28 Vladimir Putin kameralar karşısında yerini aldı: Ruslar ve Ukraynalılar hala tek bir millettir
20:07 Trafikte kural tanımayan hakem Mete Kalkavan'a tepki yağdı: Adam Süper Lig'de maç yönetiyor
19:59 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti, 49 bin 424 yeni vaka tespit edildi
19:57 Zelenski dünyaya seslendiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk SİHA'larına övgü yağdırdı: Onlar bize çok yardımcı oldu
19:42 Kılıçdaroğlu, saat 21.00'e dikkat çekti! Yeni mesajı merak uyandırdı
19:35 Messi ekonomik sıkıntılar nedeniyle Barcelona'dan ayrılmıştı! Yeni oyuncunun transfer ücreti tartışma yarattı
19:07 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den Putin'e çağrı: Erkek erkeğe oturup konuşmalıyız
19:03 Tebas, 3 büyük takıma ateş püskürdü: Putin'den bile daha fazla yalan söylüyorlar
18:28 Zelenski basın toplantısında uyardı: Biz yok olursak sırada 4 ülke var
18:06 Yaban köpekleri mi antiloplar mı? Nefes kesen sabır testinin kazananı bakın kim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 20:48:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement