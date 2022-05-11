Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

11.05.2022 14:15
Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada E.A'nın uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

Ekipler, gözaltına aldıkları şüphelinin evindeki aramada, satışa hazır 38 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanıma aparatları ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan hakimlikçe tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kırıkkale, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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