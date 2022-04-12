Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı

12.04.2022 17:04
Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik H.G'nin uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

Ekipler, şüphelinin evindeki aramada, satışa hazır bir miktar sentetik kannabinoid ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, diğer bir operasyonda gözaltına aldıkları Y.S ve İ.G'nin üzerinde 602 sentetik ecza buldu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe adli kontrol kararıyla salıverildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kırıkkale, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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