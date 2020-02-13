Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

6 saat önce

Kırıkkale'de narkotik polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik sürdürdüğü operasyonda otomobilinde bir miktar uyuşturucu ile yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı, System.String[]

Kırıkkale'de narkotik polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik sürdürdüğü operasyonda otomobilinde bir miktar uyuşturucu ile yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 12 Şubat Çarşamba günü S.T. isimli şahsın ikametinde ve aracında uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle operasyon düzenlendi. Ev ve otomobilinde yapılan aramada uyuşturucu içmekte kullanılan 1 adet 'kova' diye tabir edilen düzenek, uyuşturucu paketlemede kullanılan 1 adet Rulo alüminyum folyo, 1 adet makas ve 1,63 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan S.T. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Uyuşturucu Ticareti, Kırıkkale, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:39 Kaynak: İHA
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