Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheliyi, kent merkezinde uyuşturucu madde sattığı sırada suçüstü yakalayan ekipler, O.A'nın üzerinde ve evinde yaptığı aramada, sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu madde satışı yapan veya kullanan şüphelilere yönelik başlattığı çalışma kapsamında O.A'nın kent merkezinde uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı.

Kırıkkale 'de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kripto paralar haczedilir mi, miras olarak kalır mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Biden'ın sekreter adayı skandal seçim vaadi yaptı: Türkiye'yi saf dışı bırakacağım

Nurmagomedov, Mayweather ile dövüşmesi için teklif edilen 100 milyon doları reddetti