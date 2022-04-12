Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama - Son Dakika
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Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

12.04.2022 17:25
Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şahıslar üzerinde çalışmalar sürüyor. Narkotik polisi tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde H.G isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Şüpheli şahıs H.G.'nin evinde yapılan aramada da satışa hazır sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Diğer operasyonda ise polis, Y.S. ile İ.G. isimli şahısların kente uyuşturucu madde getireceği ihbarını aldı. 2 şüpheli şahsın üzerinde yaptığı aramada 602 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi. Yapılan her iki operasyon neticesinde gözaltına alınan 3 şahıs da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

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Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Kırıkkale, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama - Son Dakika


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