Kırıkkale'de vaka sayısı 100'ü aşınca denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de vaka sayısı 100'ü aşınca denetimler sıklaştırıldı

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) vaka sayısı 100'ün üzerine çıkınca kentin en işlek cadde ve sokaklarında denetimler sıklaştırıldı.

Kırıkkale'de vaka sayısı 100'ü aşınca denetimler sıklaştırıldı, System.String[]

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) vaka sayısı 100'ün üzerine çıkınca kentin en işlek cadde ve sokaklarında denetimler sıklaştırıldı.

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne yol açan korona virüs salgını, 11 Mart tarihinden itibaren Türkiye'de de görülmeye başlandı. Alınan önlemler sonrasında Türkiye'de 1 Haziran itibariyle kontrollü sosyal hayat dönemine geçilirken kafe, restoran, alışveriş merkezlerinin açılmasının yanı sıra özel günlere de belirlenen kurallar dahilinde izinler verildi.

Korona virüs (Covid-19) vaka sayısının son günlerde ciddi artış göstermesinin ardından Kırıkkale Valiliği, kent genelinde denetimleri sıklaştırdı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Covid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe noktasında vatandaşlar uyardı. Kentin işlek noktalarından Zafer Caddesi başta olmak üzere insan yoğunluğunun olduğu alanlar denetlendi. Caddede yaya olarak ilerleyen kişilerin bazıları maskelerini takıp korona virüse karşı alınan tedbirlere uyarken bazılarının da maskelerini kollarında, ellerinde veya çene altlarında taşıdıkları görüldü.

Polisi gören vatandaşlar seyyar satıcılardan maske aldı

Maske takma zorunluluğunun olduğu alanlarda denetimlerini sürdüren ekipler, maskesiz dolaşanlar hakkında tutanak tuttu. Alışveriş mağazası ve banka önlerinde bekleyen vatandaşlara da sık sık sosyal mesafe kuralı hatırlatıldı. Maskesiz dolaşan vatandaşlar polislere 'sağlıkçıyım, dükkandan şimdi çıktım, dondurma alacaktım' gibi çeşitli bahaneler üretti. Polis ekiplerini gören bazı vatandaşlar da maskelerini seyyar satıcılardan almak zorunda kaldı. Ekip araçlarının hoparlörlerinden de korona virüs tedbirleriyle ilgili vatandaşlar sık sık uyarıldı. - KIRIKKALE

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 03:20

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de vaka sayısı 100'ü aşınca denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı Eşinin balkonda darp ettiği kadın, kocasından şikayetçi olmadı Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev! Canlı anlatım Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi Boğulma tehlikesi geçiren ikiz çocuklarını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım 3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu 3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı ABD'li şarkıcı Della Miles'tan Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek geldi Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor 100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı 69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı         
16:18
Hafriyat kamyonunun kopan tekerleği az daha can alıyordu! Vatandaş, kıl payı kurtuldu Hafriyat kamyonunun kopan tekerleği az daha can alıyordu! Vatandaş, kıl payı kurtuldu         
16:10
Aleyna Tilki, Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı         
15:51
Fransa Kupası finalinde sakatlanıp gözyaşlarına hakim olamayan Mbappe'nin durumu ciddi Fransa Kupası finalinde sakatlanıp gözyaşlarına hakim olamayan Mbappe'nin durumu ciddi         
15:51
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz         
15:42
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü 1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü         
15:30
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi         
15:12
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi         
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı         
14:54
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır         
14:25
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum         
14:02
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı         
13:57
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı         
13:32
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada         
12:36
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı         
12:30
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında         
12:16
Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor         
11:13
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin "Ayasofya" sorusuna 2 kelimelik yorum         
11:05
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi         
10:44
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi         
10:41
İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu         
10:39
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu         
10:38
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor         
10:13
Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak         
09:47
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor         
09:41
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı         
09:40
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti         
09:35
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu         
09:34
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı         
09:10
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz? Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?         
08:07
Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
23:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2020 21:46:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de vaka sayısı 100'ü aşınca denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei