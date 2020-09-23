Vali ve belediye başkanından 'korona virüs' denetimi - Son Dakika

Vali ve belediye başkanından 'korona virüs' denetimi

Vali ve belediye başkanından 'korona virüs' denetimi Vali Yunus Sezer: "Alınan tedbirlerle düşüşü hep beraber göreceğiz" Kırıkkale'de, Vali Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

Vali ve belediye başkanından 'korona virüs' denetimi

Vali Yunus Sezer:

"Alınan tedbirlerle düşüşü hep beraber göreceğiz"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, Vali Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Vali Sezer, "Yakın zamanda ilimizdeki Covid'in tırmanmadan aşağıya doğru bir iniş gösterdiğini hep beraber görmüş olacağız" dedi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kırıkkale'de, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince denetimler sürdürülüyor. Kent genelinde salgını kontrol altına almak ve vakaların önüne geçmek için gece-gündüz denetim yapan ekipler, vatandaşları maske, fiziksel mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ile Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, bugünkü denetimde İSDEM ekipleri ile birlikte semt pazarında esnaf ve vatandaşları korona virüse karşı dikkatli olmalarını istedi.

"Vatandaşlarımız kurallara riayet ediyor"

Kent genelinde denetimlerin sürdüğünü belirten Vali Yunus Sezer, vatandaşların kurallara uyduklarını ifade ederek, "Çok şükür denetimlerde vatandaşlarımızın kurallara genel olarak uyduğunu görüyoruz. Hem pazarlarda, hem kafelerde, özellikle maske ve hijyen konusu, mesafe konusu bunlar artık genel olarak tüm vatandaşlarımızın riayet ettiğini görüyoruz" dedi.

"Düşüşü hep beraber göreceğiz"

Alınan tedbirlerin bu hastalıkla mücadele etme ve daha ileri tedbirlerin alınmasının önüne geçme adına çok önemli olduğunun altını çizen Sezer, şunları kaydetti:

"Biz bunu ilimizde ne kadar sınırlayabilirsek, hastalığı durdurabilirsek ona göre burada hem sağlık sistemimizde hem de diğer alanlarda bir rahatlama olacaktır. Dolayısıyla buradan hemşehrilerimizden özellikle istirhamımız şudur; herkes önce kendi sağlığını ve çevresindekilerin sağlığını düşünsün. Maske, mesafe ve hijyen kuralına hayatın her alanında uysunlar ve yakın zamanda göreceğiz ilimizdeki Covid-19'un tırmanmadan aşağıya doğru bir iniş gösterdiğini hep beraber görmüş olacağız. Giden canlar bizim canımız. Herkes komşusunu, akrabasını, bir başkasını düşünsün ve ona göre tedbirlere riayet etsin."

"Denetimlerde fırsatçılara da müsaade etmiyoruz"

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise vatandaşların büyük bir çoğunluğunun kurallara riayet ettiğini belirterek, "İnşallah bu tedbirler sayesinde bu illetten kurtulacağız. Vatandaşlarımız lütfen bilinçlensinler. 'Bana gelmez' diye bir şey düşünmesinler. Yakınında, ailesinde, çocuklarında olabilir. Bu iş vebaldir. Lütfen kurallara riayet etsinler. Bu arada da tabi pazarda denetimlerimizi sürdürürken de fırsatçılara da müsaade etmiyoruz bunun da altını özellikle çizmek isterim" ifadesini kullandı.

Vali ve belediye başkanından 'korona virüs' denetimi

Mehmet Saygılı, Koronavirüs, Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali ve belediye başkanından 'korona virüs' denetimi - Son Dakika

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