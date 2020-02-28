Kırıkkale'de vatandaşlar şehitler için ellerini semaya kaldırdı - Son Dakika
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Kırıkkale'de vatandaşlar şehitler için ellerini semaya kaldırdı

6 saat önce

Kırıkkale'deki tüm camilerde cuma namazı öncesi şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kırıkkale'de vatandaşlar şehitler için ellerini semaya kaldırdı, System.String[]

Kırıkkale'deki tüm camilerde cuma namazı öncesi şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Vatandaşlar, namaz sonrası da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini beyan etti.


Suriye'nin İdlib kentinde rejimi güçleri tarafından TSK mensuplarına düzenlenen hava saldırısında 33 asker şehit oldu, 32 asker de yaralandı. Kırıkkaleli vatandaşlar, cuma namazı öncesinde şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu. İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından da dualar edildi.


"Hepimiz birer şehit adayıyız"


Vatandaşlar namaz sonrası da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi. Mutlu Aygar adlı vatandaş, "Allah'ım mekanlarını cennet etsin. Hepimiz birer şehit adayıyız. Vatan için ne zaman derlerse hazırız. Mekanları cennet olsun. Bu vatan bölünmez, kimse de bölemeyecek. Recep Tayyip Erdoğan başkanımızın her zaman yanındayız" dedi.


"Bedeli neyse ödemeye hazırız"


Devletin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında olduklarını ifade eden Gökan Dolu ise, ne bedel ödenmesi gerekiyorsa ödemeye hazır olduklarını ifade ederek, "Biz devletimizin, başkanımızın arkasındayız. Millet olarak bedel ödemeye hazırız" diye konuştu. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:44 Kaynak: İHA
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