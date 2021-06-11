Kırıkkale'de vatandaşlar yaban hayatı konusunda bilgilendiriliyor - Son Dakika

Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Doğa, Çevre ve Hayvanların Korunması Projesi kapsamında vatandaşlara eğitim verildiği bildirildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin coğrafi konumu, Kızılırmak havzası üzerinde bulunması ve orman arazileri nedeniyle yaban hayatı açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu belirtildi.

Bölgede yaban hayatının koruma altına alındığı toplam 15 avlak bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Jandarma Komutanlığınca 2021 yılı başından itibaren Doğa, Çevre ve Hayvanların Korunması Projesi yürütülmektedir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile müşterek yürütülen proje kapsamında, Kara Avcılığı Kanunu ve uygulanması hakkında eğitimler verilmektedir. Avcılara ve silah ruhsat sahiplerine düzenli olarak cep telefonları üzerinden kısa mesajlar gönderilmekte, köy odaları, muhtarlıklar ve vatandaşların görebileceği yerlere afişler asılmakta ve broşürler dağıtılmaktadır. Yıl sonuna kadar bölgede kayıtlı olan 1700 avcıya da yerinde eğitim verilmesi planlanmaktadır."

Öte yandan, yaz sezonuyla birlikte başlayan düğün ve nişan törenlerinde silah atılmasının önüne geçilmesi için bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.