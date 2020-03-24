Kırıkkale'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" vatandaşların yardımına koşuyor - Son Dakika
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Kırıkkale'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" vatandaşların yardımına koşuyor

6 saat önce

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Kırıkkale'de

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

"Vefa Sosyal Destek Grubu"na bağlı zabıta ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde aracın hoparlörüyle vatandaşları evden çıkmamaları konusunda uyardığı sırada 66 yaşında bir vatandaş yardım istedi.

Şeker ve tansiyon hastası olduğunu, dışarı çıkamadığı için de ilaçlarını 2 gündür alamadığını ifade eden Cevahir Çatuk'a yardımcı olan zabıta ekipleri, 112'yi arayarak ilaçlarının temin edilmesi konusunda vatandaşla görevlileri konuşturdu.

112 ekipleri, Çatuk'a ilaçların en kısa sürede temin edilerek, kendisine ulaştırılacağını belirtti.

Çatuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Devletin bu uygulamasını çok güzel buldum. Bundan iyisi olur mu? Rabbim herkesten razı olsun, devletimize zeval vermesin. Benim yaşımda olanlar dışarı çıkmasın çünkü bizim iyiliğimiz için koşturuyorlar, her şeyi yapıyorlar. Dışarı çıkılır mı hiç? Şeker ve tansiyon hastasıyım ilaçlarım bitti. 2 gündür dışarı da çıkamadık. Her şey bizim iyiliğimiz için halkımız bilirse. İnşallah bilirler de dışarıya çıkmazlar."

Zabıta ekipleri, daha sonra vatandaşları uyarmaya devam etti.

Kırıkkale, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:30 Kaynak: AA

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