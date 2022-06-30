KIRIKKALE - Vefat eden öğrencinin mezuniyet belgesi ailesine verildi - Son Dakika
Üye Girişi

KIRIKKALE - Vefat eden öğrencinin mezuniyet belgesi ailesine verildi

30.06.2022 14:50

Kırıkkale Üniversitesinde (KKÜ) öğrenim gördüğü sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören iki öğrencinin mezuniyet belgelerini aileleri aldı.

Kırıkkale Üniversitesinde (KKÜ) öğrenim gördüğü sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören iki öğrencinin mezuniyet belgelerini aileleri aldı.

KKÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 4. sınıf öğrencisi Alper Özdemir, yaklaşık 6 ay önce kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi, aynı sınıftan damar tıkanıklığı nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Enes Yusuf Yaldız'ın da tedavisi sürüyor.

Okul yönetimi ve arkadaşları, düzenledikleri mezuniyet töreninde vefa örneği göstererek, programa Özdemir ve Yaldız'ın ailelerini de davet etti.

KKÜ Merkezi Derslikler Salonu'nda düzenlenen programda, Özdemir ve Yaldız'ın ailelerine mezuniyet belgelerini takdim eden Maliye Bölümü Başkanı Prof. Dr. Seyfi Yıldız, başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yıldız, AA muhabirine, 100 öğrenciyi mezun ettikleri için sevinçli olduklarını söyledi.

Diğer yandan bu yıl mezun olacak bir öğrencilerinin yaşamını yitirdiği için de üzüntülü olduklarını aktaran Yıldız, şöyle konuştu:

"Biz de vefa örneği olarak ailesini programa davet ettik ve onlara hüzünlü şekilde belgelerini takdim ettik. Bunun yanında başarılı bir öğrencimiz vardı, o da hastalandı. Uzun bir tedavi süreci var. Onun belgesini de ailesine vermiş olduk. Dolayısıyla bir her zaman öğrencilerimizin yanındayız, olmaya da devam edeceğiz."

"Yavrumun diplomasını ömür boyu odasında saklayacağım"

Alper Özdemir'in belgesini alan baba Arif Özdemir ise oğlunun mezuniyetini göremediğini belirtti.

Oğlunun arkadaşları ve hocalarına teşekkür eden Özdemir, "Yavrumun diplomasını ömür boyu odasında saklayacağım. Hastalığı yoktu ancak biraz kiloluydu. 23 yaşına girmişti. 6 ay önce çocuğumuzu kaybettik. Törende kendimizi buruk hissediyoruz ama yapacak bir şey yok. Takdir Allah'tan. Bizi düşünüp buraya çağırdıkları için de herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Anne Fatma Özdemir de "Bir yanımız üzüntülü, bir yanımız sevinçli. Yavrum bugün mezun olacaktı. Diplomasını almak nasip olmadı. Çok başarılı ve saygılı bir evladımdı. Attığı adımın hesabını veren biriydi. Biz razıyız, Allah da ondan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Enes Yusuf Yaldız'ın ablası Elif Yaldız da kardeşini damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye yatırdıklarını dile getirdi.

Okulun bu davranışından ve ilgisinden dolayı yetkililere teşekkür eden Yaldız, "Diğer öğrenci arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Burada olmak çok güzel bir duygu. Keşke kardeşim de burada olabilseydi, o heyecanı yaşasaydı. Diplomasını kendisinin almasını isterdik." diye konuştu.

YORUMLAR
500
KIRIKKALE - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,Kırıkkale Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Törenine katıldı KIRIKKALE - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,Kırıkkale Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Törenine katıldı KTÜ'ye 'Kurumsal Akreditasyon Belgesi' verildi KTÜ'ye 'Kurumsal Akreditasyon Belgesi' verildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - Vefat eden öğrencinin mezuniyet belgesi ailesine verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
16:19 DSÖ'den Türkiye'de de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarı: Virüsün hedefinde hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar var
15:56 Kavgayı ayırmak isterken öldürülen adamın eşi isyan etti: Benim kızım, yeni dillenen oğlum kime baba diyecek?
15:55 Gaziantep'i 73-72 yenen Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson arasında su sızmıyor! İkilinin şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu
15:27 Atakan Arslan'dan bu akşam yapacak Survivor finaline saatler kala ilgi çeken paylaşım: Bana geçmedi
15:24 Futbolu bırakma konusunda kararsız olan Arda Turan'a 2.Lig ekibi İskenderunspor'dan transfer teklifi
15:20 Toprak Mahsulleri Ofisi'nden son düzenleme: Çiftçiden buğday alım fiyatı 400 TL, arpa alım fiyatı ise 200 TL artırıldı
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 16:26:47. #1.12#
SON DAKİKA: KIRIKKALE - Vefat eden öğrencinin mezuniyet belgesi ailesine verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement