Kırıkkale'de villada çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Villanın çatısı ve 3. katının kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Kırıkkale ve Yahşihan Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Doğanlık Mahallesi'nde Yaşar Köse'ye ait 3 katlı villanın çatısında içeride kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kırıkkale 'nin Yahşihan ilçesinde 3 katlı bir villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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