Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de villada çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
Kırıkkale'de villada çıkan yangın hasara neden oldu
6 saat önce
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 3 katlı bir villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 3 katlı bir villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Doğanlık Mahallesi'nde Yaşar Köse'ye ait 3 katlı villanın çatısında içeride kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Kırıkkale ve Yahşihan Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Villanın çatısı ve 3. katının kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:30 Kaynak: AA
Son Dakika Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı