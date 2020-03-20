Kırıkkale'de villanın çatı katı alev alev yanarak küle döndü - Son Dakika

Kırıkkale'de villanın çatı katı alev alev yanarak küle döndü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 3 katlı bir villanın çatı katı alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerince söndürülen çatı, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Doğanlık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris K.'ya ait 3 katlı bir villanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevlere teslim olan çatı, bir alt kata da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 40 dakikalık çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yaralanan veya can kaybının yaşanmadığı yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.