Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla böyle görüntülendi - Son Dakika
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Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla böyle görüntülendi

25.05.2022 18:19

Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla böyle görüntülendi Kırıkkale'de dağlık ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar ile yaban hayvanları doğal ortamında görüntülendi.

Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla böyle görüntülendi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de dağlık ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar ile yaban hayvanları doğal ortamında görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şubesi ekiplerince, kentin bazı bölgelerine yaban hayatının takibi için fotokapanlar yerleştirildi. Bu sayede kaçak avcılıkla da mücadele eden av koruma memurları, fotokapanlar aracılığıyla doğadaki canlıların popülasyonuna ilişkin bilgi ediniyor. Dağlık ve ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar karaca, kurt, tavşan, tilki ve yaban domuzu görüntüledi. Görüntülerde, hayvanların günlük yaşamları ve beslenmeleri yer alıyor.

Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla böyle görüntülendi
Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla böyle görüntülendi
Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla böyle görüntülendi
Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla böyle görüntülendi
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Kaynak: İHA

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

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