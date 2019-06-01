Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de yağmur caddeleri suyla doldurdu
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Kırıkkale'de yağmur caddeleri suyla doldurdu

1 saat önce

Kırıkkale'de yağmur caddeleri suyla doldurduKIRIKKALE'de etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı iş yerlerini su bastı.

Kırıkkale'de yağmur caddeleri suyla doldurdu
KIRIKKALE'de etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı iş yerlerini su bastı.
Kentte akşam saatlerinde yağan sağnak yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur ile birlikte cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler, suyla kaplı yollarda araçlarıyla güçlükle ilerledi. Hüseyin Kahya Mahallesi, Zafer caddesi ve Bankalar caddesinde bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Esnaflar, suları temizlemeye çalıştı. Yağmurun etkisini kaybetmesi ve belediye ekiplerinin tıkanan rögarları temizleyerek açmasıyla biriken sular boşaldı.
Kırıkkale'de yağmur caddeleri suyla doldurdu
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:19 Kaynak: DHA
Kırıkkale, Güncel
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