Kırıkkale'de yağmur caddeleri suyla doldurdu
1 saat önce
KIRIKKALE'de etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı iş yerlerini su bastı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:25 Kaynak: DHA
KIRIKKALE'de etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı iş yerlerini su bastı.
Kentte akşam saatlerinde yağan sağnak yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur ile birlikte cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler, suyla kaplı yollarda araçlarıyla güçlükle ilerledi. Hüseyin Kahya
Mahallesi, Zafer caddesi ve Bankalar caddesinde bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Esnaflar, suları temizlemeye çalıştı. Yağmurun etkisini kaybetmesi ve belediye ekiplerinin tıkanan rögarları temizleyerek açmasıyla biriken sular boşaldı.
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